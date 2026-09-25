Dolar 48,9618 +0,02%
Euro 55,8663 +0,35%
Bist 12.932,27 +0,34%
Altın Gram 6.831,53 +0,97%
EUR/USD 1,1406 +0,23%
Brent Petrol 98,69 -1,53%
--°

Burdur merkezli bahis şebekesine operasyon: hesaplarda 566 milyon TL tespit edildi

Burdur merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda şüphelilerin hesaplarında toplam 566 milyon TL işlem hacmi belirlendi; 14 kişiden 11'i gözaltına alındı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 15:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Burdur merkezli bahis şebekesine operasyon: hesaplarda 566 milyon TL tespit edildi

operasyonun kapsamı:

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin genişletilen çalışmalarıyla sürdürüldü. Soruşturma, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a Muhalefet suçlaması çerçevesinde ilerletildi.

Ekiplerin titiz incelemeleri sonucunda, Burdur merkezli olmak üzere Antalya’yı da kapsayan eş zamanlı bir operasyona karar verildi. Operasyonda hedef alınan toplam şüpheli sayısı 14 olarak belirlendi ve iki ilde adreslere baskınlar düzenlendi.

hesap analizleri ve işlem hacmi:

Soruşturma kapsamında yapılan mali ve dijital incelemelerde, şüphelilere ait banka ve finans hesaplarında toplam 566 milyon TL işlem hacmi tespit edildi. Jandarma ekipleri bu hesapların organizasyonel bir yapı içinde para transferlerinde araç olarak kullanıldığını saptadı.

Operasyon kapsamında şu ana kadar 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve ikametlerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Kalan 3 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreçler devam ediyor; yetkililer, elde edilen dijital veriler ve mali hareketlerin incelenmesine ağırlık verildiğini bildirdi.

Burdur merkezli bahis operasyonunda 566 milyon TL&#039;lik işlem hacmi ortaya çıktı

Burdur merkezli bahis operasyonunda 566 milyon TL'lik işlem hacmi ortaya çıktı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sakarya gişelerinde denetimde midye kaçakçılığı ve pasaportsuz küçükbaşlar ortay...
images

Mengen'de 'laf atma' tartışması şiddete dönüştü: 64 yaşındaki esnaf darbedildi
images

Dolandırıcılara karşı akıllı takip: DOLUNAY ile hızlı müdahale ve koordinasyon
images

Ankara'da eş zamanlı operasyon: evlerde kenevir ve esrar ele geçirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mengen'de 'laf atma' tartışması şiddete dönüştü: 64 yaşındaki esnaf darbedildi

Çamlık’ta üç etap tamamlandı; Karaova’da sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

Kutlamalarda artan gürültü ve kirlilik için Amed Sportif Faaliyetler taraftarlarına çağrı

Mesleğinizi korumanın yolu: yapay zekayı öğrenmek ve uygulamak

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı