Burdur merkezli bahis şebekesine operasyon: hesaplarda 566 milyon TL tespit edildi

operasyonun kapsamı:

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin genişletilen çalışmalarıyla sürdürüldü. Soruşturma, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a Muhalefet suçlaması çerçevesinde ilerletildi.

Ekiplerin titiz incelemeleri sonucunda, Burdur merkezli olmak üzere Antalya’yı da kapsayan eş zamanlı bir operasyona karar verildi. Operasyonda hedef alınan toplam şüpheli sayısı 14 olarak belirlendi ve iki ilde adreslere baskınlar düzenlendi.

hesap analizleri ve işlem hacmi:

Soruşturma kapsamında yapılan mali ve dijital incelemelerde, şüphelilere ait banka ve finans hesaplarında toplam 566 milyon TL işlem hacmi tespit edildi. Jandarma ekipleri bu hesapların organizasyonel bir yapı içinde para transferlerinde araç olarak kullanıldığını saptadı.

Operasyon kapsamında şu ana kadar 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve ikametlerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Kalan 3 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreçler devam ediyor; yetkililer, elde edilen dijital veriler ve mali hareketlerin incelenmesine ağırlık verildiğini bildirdi.

Burdur merkezli bahis operasyonunda 566 milyon TL'lik işlem hacmi ortaya çıktı