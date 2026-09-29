Burdur merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 9 tutuklama

Operasyonun kısa özeti:

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a Muhalefet" şüphesiyle başlatılan çalışmada önemli bir mali büyüklük ortaya kondu. Yapılan mali incelemelerde şüphelilere ait banka ve finans hesaplarında toplam 566 milyon TL işlem hacmi tespit edildi ve bu hesapların organizasyonel yapıda para transferlerinde araç olarak kullanıldığı belirlendi.

Soruşturmanın kapsamı:

Soruşturma, Burdur merkezli olmak üzere Antalya'nın da dahil olduğu iki ilde eş zamanlı operasyon kararıyla genişletildi. Jandarma ekipleri operasyon kapsamında Burdur'da 12, Antalya'da 2 adres olmak üzere toplam 14 şüpheliyi hedef aldı. Mali hareketlilik ve hesap incelemeleri soruşturmanın yönünü belirledi; hesapların örgütsel para akışında kullanıldığı tespitleri operasyonun gerekçesini oluşturdu.

Gözaltı ve adli süreç:

Operasyonda jandarma tarafından 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerden biri jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğerleri işlemler tamamlanarak adli makamlara sevk edildi. Mahkeme sürecinin ardından S.S.A., Ö.K., İ.C., A.B.Ö., R.A., B.D., B.B.D., B.Ö. ve E.T. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.A., R.U., A.K. ve F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, soruşturmanın mali veriler ışığında sürdüğünü ve soruşturmanın olası bağlantılarının araştırılmaya devam ettiğini bildirdi. Operasyon, bölgedeki yasa dışı bahis ağına ilişkin yürütülen çalışmalarda mali delillerin belirleyici olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

BURDUR MERKEZLİ ANTALYA'NIN DA DAHİL OLDUĞU 2 İLDE DÜZENLENEN VE ŞÜPHELİLERİN HESAPLARINDA TOPLAM 566 MİLYON TL İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLEN YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN 9'U TUTUKLANIRKEN, 4 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.