Burdur merkezli yasa dışı bahis şebekesine büyük darbe: 566 milyon liralık işlem tespit edildi

operasyonun kapsamı:

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmayı yürüten Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a Muhalefet" suçlaması çerçevesinde incelemeleri genişletti.

Soruşturma sırasında şüphelilerin banka ve finans hesaplarında toplam 566 milyon TL işlem hacmi tespit edildi. Yapılan analizlerde bu hesapların bir organizasyonel yapı içinde para transferlerinde araç olarak kullanıldığı belirlendi.

eş zamanlı operasyon ve gözaltılar:

Soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında operasyon kararı verildi. Bunun üzerine Burdur merkezli olmak üzere Antalya'nın da dahil olduğu 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi; operasyonda 14 şüpheli hedef alındı (Burdur'da 12, Antalya'da 2).

Jandarma ekiplerinin uyguladığı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Firari durumda bulunan 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

soruşturmanın sonraki aşamaları:

Savcılık ve jandarma ekiplerinin olayla ilgili teknik ve mali incelemeleri devam ediyor; ele geçirilen dijital materyalin çözümlenmesi ve hesap hareketlerinin ayrıntılı takibi soruşturmanın öncelikli unsurları olarak öne çıkıyor. Gözaltına alınan şüphelilerin adli süreçleri ilerledikçe ek bildirimler yapılacağı belirtildi.

BURDUR MERKEZLİ 2 İLDE DÜZENLENEN TOPLAM 566 MİLYON TL İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLEN YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA 11 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINIRKEN, 3 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.