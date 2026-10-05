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Burdur otogarında kağıtlara emdirilmiş 3 bin 97 kullanımlık sentetik tespit edildi, iki şüpheli tutuklandı

Burdur otogarında durdurulan iki şüphelinin üzerinde, kağıtlara emdirildiği değerlendirilen toplam 3 bin 97 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Burdur otogarında kağıtlara emdirilmiş 3 bin 97 kullanımlık sentetik tespit edildi, iki şüpheli tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları:

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şüphe üzerine durdurulan şahıslar üzerinde arama yapıldı.

Aramada, kağıtlara emdirildiği değerlendirilen ve toplam 3 bin 97 kullanımlık sentetik kannabinoid içerdiği değerlendirilen kağıt parçaları ele geçirildi.

Gözaltı, adli süreç ve sonuç:

Durdurulan şahısların kimlikleri F.Ö. (32) ve Ö.E. (29) olarak belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca ifadelerinin alınmasının ardından her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, yürütülen operasyonun kent genelinde uyuşturucu kullanımını ve ticaretini azaltmaya yönelik tedbirlerin bir parçası olduğunu bildirdi.

ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ

ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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