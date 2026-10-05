Burdur otogarında üzerinde taşıdıkları 3 bin 97 kullanımlık sentetik kannabinoidle iki kişi gözaltında

Burdur otogarında yakalanan şüphelilerle ilgili detaylar

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, şehirlerarası otobüs terminalinde durdurulan iki kişinin üzerinde, 3 bin 97 kullanımlık sentetik kannabinoid emdirildiği değerlendirilen kağıt parçaları ele geçirildi.

olayın ayrıntıları:

Gece saatlerinde gerçekleşen denetimde şüphe üzerine durdurulan şahısların üst aramasında, paketlenmiş veya katlanmış kağıt parçaları bulundu. Ele geçirilen maddelerin laboratuvar incelemesi öncesinde sentetik kannabinoid emdirildiği değerlendirildi. Şüpheliler F.Ö. (32) ve Ö.E. (29) olarak tespit edildi ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

soruşturmanın seyri:

Gözaltındaki iki kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Burdur Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü, ele geçirilen maddelerin kesin muhtevası ve kaynağına ilişkin incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, operasyonun rutin narkotik denetimleri kapsamında yapıldığını belirterek, bulguların adli süreçte delil niteliği taşıyacağını ve soruşturmanın ilerleyen safhalarında ek bilgi verilebileceğini kaydetti. Kamu sağlığı ve güvenliği açısından benzer maddelerin tespiti ve dağıtımına karşı operasyonların süreceği ifade edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYE SEVK EDİLDİ