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Burdur'da 1.96 promil alkollü sürücü park halindeki araçlara çarpıp kaçarken yakalandı

Burdur'da 1.96 promil alkollü sürücü park halindeki iki araca çarpıp aracını bırakarak yaya olarak kaçtı; kısa sürede yakalandı, idari para cezası uygulandı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 20:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Burdur'da 1.96 promil alkollü sürücü park halindeki araçlara çarpıp kaçarken yakalandı

Burdur'da 1.96 promil alkollü sürücü park halindeki araçlara çarpıp kaçarken yakalandı

Burdur'un Cemil Mahallesi Canıgürler Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil park halindeki iki araca çarparak maddi hasara neden oldu. Çarpmanın ardından çevrede kısa süreli hareketlilik yaşandı; sürücü aracını olay yerinde bırakarak yaya olarak ayrıldı.

Kaza ve kaçış:

Olay saat 19.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, yabancı uyruklu sürücü A.E. yönetimindeki 15 MA 2145 plakalı otomobil, park halindeki iki araca çarparak hasar verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ilk incelemenin ardından sürücünün yakalanması için çalışma başlattı ve kısa süre içinde A.E. bulunarak polis ekiplerine teslim edildi.

Soruşturma ve yaptırımlar:

Emniyette yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlenirken, ölçüm sonucu 1.96 promil olarak tespit edildi. Alkollü araç kullanmanın yanı sıra kazanın ardından olay yerinden ayrılma nedeniyle A.E.'ye çeşitli ihlallerden toplam 71 bin TL idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü, kazaya karışan otomobil ise incelemelerin ardından çekiciyle otoparka sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ A.E.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ A.E.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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