Burdur’da 29 ekimde birlik ve saygı: cumhuriyet 103 yaşında

Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni

Burdur’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yılı, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulduğu törenle başladı. Vali Tülay Baydar Bilgihan, Garnizon Komutanı Kara Pilot Albay Velican Dizlek ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tarafından anıta çelenk konuldu. Törenin ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin katılımcıları:

Çelenk sunma törenine Milletvekili İzzet Akbulut, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, polisler, askerler ve öğrenciler katıldı. Katılımcıların geniş temsili, törene ciddi bir katılım sağladı.

Kutlamalar yarın sürecek:

Resmi çelenk sunma töreninin ardından kutlamaların yarın düzenlenecek etkinliklerle devam edeceği bildirildi. Bugünkü tören, Cumhuriyetin kuruluşunun önemine vurgu yapan, birlik ve saygı mesajı veren bir başlangıç oluşturdu.

BURDUR'DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 103. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI ÇERÇEVESİNDE ATATÜRK ANITI'NA ÇELENKLER SUNULDU.