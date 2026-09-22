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Burdur'da 3'üncü kattaki dairede boya yaparken yaşamını yitiren usta

Emek Mahallesi'nde boya yaparken fenalaşan 55 yaşındaki Mehmet Mutlu hayatını kaybetti; cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 14:52

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 15:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Burdur'da 3'üncü kattaki dairede boya yaparken yaşamını yitiren usta

Burdur'da çalışma sırasında ani rahatsızlık

Olay, saat 13.00 sıralarında Emek Mahallesi, Yahya Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katındaki dairede boya işi yapan 55 yaşındaki Mehmet Mutlu, çalışırken aniden fenalaştı.

yakınlarının ihbarı ve müdahale:

Kendisinden haber alamayan yakınları adrese geldiğinde Mutlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Mutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

inceleme ve adli süreç:

Olay yeri inceleme ekipleri dairede detaylı çalışma yaptı. Yapılan incelemenin ardından Mutlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak adli ve idari tahkikat başlatıldı.

BURDUR’DA BİR APARTMAN DAİRESİNDE BOYA YAPTIĞI SIRADA FENALAŞAN 55 YAŞINDAKİ ADAM, HAYATINI...

BURDUR’DA BİR APARTMAN DAİRESİNDE BOYA YAPTIĞI SIRADA FENALAŞAN 55 YAŞINDAKİ ADAM, HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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