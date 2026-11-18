Burdur'da saman yangını

Yangın, gece saatlerinde Menderes Mahallesi Orta Yol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K.'ye ait açık alanda istiflenmiş saman balyalarında henüz bilinmeyen bir nedenle alevler çıktı.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahaleler sonucunda yangın, uzun süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangında 180 ton saman balyasının zarar gördüğü öğrenilirken, itfaiye ekipleri soğutma işlemlerine devam ediyor.

Soruşturma sürüyor:

Yangının çıkış nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı; yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. Bölgedeki soğutma ve güvenlik çalışmaları ekiplerin kontrolünde sürdürüyor.

Burdur'da 180 ton saman balyası yanarak kül oldu