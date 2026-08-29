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Burdur'da akşam trafik kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Burdur'da Özgür Mahallesi'nde dün akşam 57 HD 841 plakalı otomobil ile 15 ABG 126 plakalı motosiklet çarpıştı; sürücü M.B. yaralandı, durumu iyi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Burdur'da akşam trafik kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza yerinde yaşananlar:

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D. idaresindeki 57 HD 841 plakalı otomobil ile M.B. idaresindeki 15 ABG 126 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.B. yaralandı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunması üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralının durumu ve soruşturma:

Yaralı sürücü M.B., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı; kazanın oluş nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

BURDUR&#039;DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

BURDUR'DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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