Burdur'da akşam trafik kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza yerinde yaşananlar:

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D. idaresindeki 57 HD 841 plakalı otomobil ile M.B. idaresindeki 15 ABG 126 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.B. yaralandı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunması üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralının durumu ve soruşturma:

Yaralı sürücü M.B., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı; kazanın oluş nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

BURDUR'DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI