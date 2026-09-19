Burdur'da Antalya kavşağı yakınında taksi ile römork çarpıştı: sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Kaza, Burdur-Antalya Karayolu üzerinde, Antalya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü henüz belirlenemeyen 15 T 0046 plakalı ticari taksi, yol üzerinde bulunan ve 34 HOG 121 plakalı araca bağlı trafik yönlendirme römorkuna çarptı.

müdahale ve ulaşım:

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan taksi sürücüsü, ambulansta yapılan kontrollerin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

yaralının durumu ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı; çarpışmanın nedenine yönelik çalışmalar sürüyor.

BURDUR'DA TİCARİ TAKSİNİN TRAFİK YÖNLENDİRME RÖMORKUNA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, TAKSİ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.