Burdur'da Antalya kavşağı yakınında taksi ile römork çarpıştı: sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza yerinde ilk bilgiler:
Kaza, Burdur-Antalya Karayolu üzerinde, Antalya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü henüz belirlenemeyen 15 T 0046 plakalı ticari taksi, yol üzerinde bulunan ve 34 HOG 121 plakalı araca bağlı trafik yönlendirme römorkuna çarptı.
müdahale ve ulaşım:
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan taksi sürücüsü, ambulansta yapılan kontrollerin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
yaralının durumu ve soruşturma:
Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı; çarpışmanın nedenine yönelik çalışmalar sürüyor.
BURDUR'DA TİCARİ TAKSİNİN TRAFİK YÖNLENDİRME RÖMORKUNA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, TAKSİ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.
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