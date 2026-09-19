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Burdur'da Antalya kavşağı yakınında taksi ile römork çarpıştı: sürücü hastaneye kaldırıldı

Burdur-Antalya Karayolu'nda Antalya Kavşağı yakınında 15 T 0046 plakalı taksi, 34 HOG 121 plakalı römorka çarptı; sürücü Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Burdur'da Antalya kavşağı yakınında taksi ile römork çarpıştı: sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Kaza, Burdur-Antalya Karayolu üzerinde, Antalya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü henüz belirlenemeyen 15 T 0046 plakalı ticari taksi, yol üzerinde bulunan ve 34 HOG 121 plakalı araca bağlı trafik yönlendirme römorkuna çarptı.

müdahale ve ulaşım:

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan taksi sürücüsü, ambulansta yapılan kontrollerin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

yaralının durumu ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı; çarpışmanın nedenine yönelik çalışmalar sürüyor.

BURDUR&#039;DA TİCARİ TAKSİNİN TRAFİK YÖNLENDİRME RÖMORKUNA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

BURDUR'DA TİCARİ TAKSİNİN TRAFİK YÖNLENDİRME RÖMORKUNA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, TAKSİ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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