Dolar 49,5243 +0,11%
Euro 55,7019 +0,31%
Bist 11.776,04 -2,44%
Altın Gram 6.701,91 +0,94%
EUR/USD 1,1240 +0,17%
Brent Petrol 102,71 -0,45%
--°

Burdur'da çarpışan otomobil dükkanı parçaladı, sürücü yaşamını yitirdi

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir aracın motoru yola fırladı; ağır yaralı sürücü Necati Anıl Keskin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:41

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 15:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Burdur'da çarpışan otomobil dükkanı parçaladı, sürücü yaşamını yitirdi

Kaza yerinde yaşananlar:

Burdur'da sabah saatlerinde Mustafa Şeref Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Necati Anıl Keskin (27) idaresindeki 15 ACC 588 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Ş.C. yönetimindeki 15 BB 320 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkileri:

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bir dükkâna çarptıktan sonra yeniden yola döndü. Çarpmanın şiddetiyle aracın motoru yerinden çıkarak yol ortasına fırladı ve dükkânda büyük çapta hasar oluştu.

Sürücünün durumu ve müdahale:

Kazada ağır yaralanan Necati Anıl Keskin, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Keskin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

OLAY YERİ (ARŞİV)

OLAY YERİ (ARŞİV)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Jandarma 22 ilde eş zamanlı operasyonla DEAŞ'in finans ve propaganda kanallarını...
images

Üç yıl sonra delillendirilen soruşturma: Kemalpaşa'da Ömer Şenol davasında 4 tut...
images

Ayazağa’da dükkanlarda çamur temizliğiyle toparlanma sürüyor
images

Tünel çıkışındaki kazada ağır yaralanan Merve Yurdakul doğum gününde yaşamını yi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hisarcık'ta veli buluşması: eğitimde okul ve aile iş birliği öne çıktı

Tünel çıkışındaki kazada ağır yaralanan Merve Yurdakul doğum gününde yaşamını yitirdi

Tarihi vakıf Kütahya'da evde bakım gerektiren hastaya destek sundu

Erken tanı ve hızlı müdahale için sepsis eğitimiyle hasta güvenliği güçlendirildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı