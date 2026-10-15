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Burdur'da dükkana saplanan otomobilin motoru yola fırladı, sürücü yaşamını yitirdi

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir aracın dükkana girip motorunun yola fırladığı kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Burdur'da dükkana saplanan otomobilin motoru yola fırladı, sürücü yaşamını yitirdi

Burdur'da sabah saatlerinde meydana gelen kaza

Mustafa Şeref Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde yaşanan kazada iki otomobil çarpıştı, savrulan araç yol kenarındaki bir dükkana girip tekrar yola döndü. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak yol ortasına fırladı ve dükkânda büyük çapta hasar oluştu.

Kazanın oluş şekli:

Edinilen bilgilere göre, Necati Anıl Keskin (27) idaresindeki 15 ACC 588 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ş.C. yönetimindeki 15 BB 320 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil önce yol kenarındaki dükkana çarptı, ardından yeniden yola döndü. Kazanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak yol ortasına fırladı.

Yaralıya müdahale ve hastanedeki gelişme:

Kazada ağır yaralanan sürücü Necati Anıl Keskin, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Keskin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma sürüyor:

Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.

Burdur&#039;da ortalığın savaş alanına döndüğü kazada acı haber

Burdur'da ortalığın savaş alanına döndüğü kazada acı haber

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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