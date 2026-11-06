Burdur'da ekimde 286 kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 304 kişi yaralandı

ekim ayı trafik istatistikleri

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Ekim Ayı Trafik İstatistik Bülteni, Burdur'da ekim ayında çok sayıda kazanın kayda geçtiğini gösterdi. İl genelinde polis ve jandarma sorumluluk alanlarında meydana gelen kazalar hem can kaybı hem de yaralanma açısından ciddi boyutlarda oldu.

ekim ayı verileri:

Bültene göre Burdur'da ekim ayında toplam 286 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 112'si ölümlü-yaralamalı, 174'ü ise maddi hasarlı olarak kaydedildi. Kazılarda 5 kişi hayatını kaybederken, 304 kişi yaralandı. Veriler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerindeki dağılımı kapsıyor.

10 aylık dönem değerlendirmesi:

Yılın ocak-ekim dönemine ilişkin verilerde ise Burdur'da sorumluluk bölgelerinde toplam 1.448 ölümlü-yaralamalı ve 1.004 maddi hasarlı kaza görüldü. Bu kazalarda toplam 52 kişi yaşamını yitirirken, 2.433 kişi yaralandı. Bülten, yerel trafik güvenliği çalışmalarının değerlendirilmesinde temel veri kaynağı olarak kullanılıyor.

BURDUR'DA EKİM AYINDA POLİS VE JANDARMA SORUMLULUK BÖLGELERİNDE MEYDANA GELEN 286 TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 304 KİŞİ YARALANDI. 2026 YILININ 10 AYLIK DÖNEMİNDE İSE TRAFİK KAZALARINDA 52 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.