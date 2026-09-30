Dolar 49,0127 +0,02%
Euro 55,6872 +0,18%
Bist 12.014,44 -2,25%
Altın Gram 6.620,23 +0,51%
EUR/USD 1,1357 +0,09%
Brent Petrol 98,99 +2,94%
--°

Burdur'da Gazi Caddesi'nde motosiklet devrildi: sürücü hastaneye kaldırıldı

Burdur'da Gazi Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 15 AEY 706 plakalı motosiklet devrildi; yaralı A.Ö. olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 16:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Burdur'da Gazi Caddesi'nde motosiklet devrildi: sürücü hastaneye kaldırıldı

kaza ayrıntıları:

Kaza, saat 15.00 sıralarında Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 15 AEY 706 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Olay anında kazayı gören çevredekiler durumu bildirirken, devrilen motosiklet ve sürücünün bulunduğu alan kısa sürede güvenlik önlemi alınarak çevre sakinlerinin müdahalesine açıldı.

müdahale ve sağlık durumu:

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü A.Ö., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Burdur’da motosiklet devrildi: 1 yaralı

Burdur’da motosiklet devrildi: 1 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fatih Mahallesi'nde gerginlik silahlı kavgaya dönüştü: genç hayatını kaybetti
images

Batman'da Fatih Mahallesi'nde silahlı kavgada 27 yaşındaki M.Ş. yaşamını yitirdi
images

Akşamın sürprizi Efeler'de sağanak hazırlıksız vatandaşları etkiledi
images

Miyom ameliyatında hayatını kaybeden Gülşah için dosya ağır ceza mahkemesine gön...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tuvalde başlayan yolculuk: 13 yaşında kişisel sergi açtı

Binlerce yıllık tadın mirası: Muş üzümünün hikayesi

Fatih Mahallesi'nde gerginlik silahlı kavgaya dönüştü: genç hayatını kaybetti

Batman'da Fatih Mahallesi'nde silahlı kavgada 27 yaşındaki M.Ş. yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor