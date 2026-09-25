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Burdur'da hayvan pazarında sessizlik: şap tehdidi nedeniyle geçici kapanma

Burdur Belediyesi, çevre illerde görülen şap vakaları nedeniyle canlı hayvan pazarını ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak kapattı; tedbirler sürüyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Burdur'da hayvan pazarında sessizlik: şap tehdidi nedeniyle geçici kapanma

Burdur Belediyesi canlı hayvan pazarını geçici süreyle kapattı

Burdur Belediyesi, çevre illerde görülen şap vakaları nedeniyle halk sağlığı ve hayvan üreticilerinin korunması amacıyla Burdur Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nın faaliyetlerini ikinci bir duyuruya kadar durdurduğunu açıkladı.

Alınan tedbirler:

Belediye açıklamasında, şap hastalığının yayılmasını önlemek için uygulanan tedbirlerin sürdürüleceği ve pazarın kapalı kalacağı bildirildi. Vatandaşlar ve üreticiler için alınan önlemler ön planda tutuluyor.

Yeniden açılma:

Pazarın yeniden faaliyete geçeceği tarihin ayrıca duyurulacağı ifade edildi; gelişmeler belediye tarafından kamuoyuna aktarılacak.

BURDUR BELEDİYESİ CANLI HAYVAN PAZARI, ÇEVRE İLLERDE GÖRÜLEN ŞAP HASTALIĞI VAKALARI NEDENİYLE...

BURDUR BELEDİYESİ CANLI HAYVAN PAZARI, ÇEVRE İLLERDE GÖRÜLEN ŞAP HASTALIĞI VAKALARI NEDENİYLE HASTALIĞIN YAYILMASINI ÖNLEMEK VE GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAK AMACIYLA GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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