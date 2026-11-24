operasyonun kapsamı:

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gölhisar Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda Burdur İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ekipleri görev aldı. Soruşturma, 31 Ekim-20 Kasım tarihleri arasında Bucak ve Çavdır ilçelerinde gerçekleştirildi. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından toplam 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ele geçirilen maddeler:

Jandarma ekiplerinin operasyonlarında ele geçirilenler arasında 792 kullanımlık sentetik kannabinoid, 2 gram kubar esrar ve 12 adet Suboxone bulunuyor. Bu bulgular, soruşturmanın suç örgütü veya ticaret zinciri üzerinde yoğunlaştığını gösteren deliller arasında sayıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Diğer şüphelilerden 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 3 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Yetkililer, operasyonun uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine dönük devam eden çalışmaların parçası olduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma ve delil değerlendirmesi sürüyor.

JANDARMA EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLERDE 792 KULLANIMLIK SENTETİK KANNABİNOİD, 2 GRAM KUBAR ESRAR VE 12 ADET SUBOXONE ELE GEÇİRİLDİ.