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Burdur'da kahramanlarla kardeşlik yürüyüşü düzenlendi

Burdur'da 19 Eylül Gaziler Günü'nde düzenlenen Kahramanlarla kardeşlik yürüyüşünde gaziler, protokol ve vatandaşlar Gazi Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 20:35

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Burdur'da kahramanlarla kardeşlik yürüyüşü düzenlendi

Burdur'da kahramanlarla kardeşlik yürüyüşü

Burdur'da 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında "Kahramanlarla Kardeşlik Yürüyüşü" düzenlendi. Etkinlikte gaziler, protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı.

Yürüyüşün rotası ve anısı:

Program, Mustafa Kemal Atatürk'e "Müşir ve Gazi" ünvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla Gazi Caddesi'nden başladı. Katılımcılar Gazi Caddesi boyunca ellerindeki bayraklarla ilerledi ve birlik mesajları verdi.

Programın tamamlanması:

Kortej, Cumhuriyet Meydanı'na ulaştıktan sonra hazırlanan etkinlik burada halk oyunları gösterisi ile sona erdi. Etkinlik, Gaziler Günü'nün anlamına uygun anma ve dayanışma vurgusuyla tamamlandı.

BURDUR&#039;DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA KAHRAMANLARLA KARDEŞLİK YÜRÜYÜŞÜ...

BURDUR'DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA KAHRAMANLARLA KARDEŞLİK YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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