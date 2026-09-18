Burdur'da kahramanlarla kardeşlik yürüyüşü düzenlendi

Burdur'da kahramanlarla kardeşlik yürüyüşü

Burdur'da 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında "Kahramanlarla Kardeşlik Yürüyüşü" düzenlendi. Etkinlikte gaziler, protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı.

Yürüyüşün rotası ve anısı:

Program, Mustafa Kemal Atatürk'e "Müşir ve Gazi" ünvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla Gazi Caddesi'nden başladı. Katılımcılar Gazi Caddesi boyunca ellerindeki bayraklarla ilerledi ve birlik mesajları verdi.

Programın tamamlanması:

Kortej, Cumhuriyet Meydanı'na ulaştıktan sonra hazırlanan etkinlik burada halk oyunları gösterisi ile sona erdi. Etkinlik, Gaziler Günü'nün anlamına uygun anma ve dayanışma vurgusuyla tamamlandı.

BURDUR'DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA KAHRAMANLARLA KARDEŞLİK YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.