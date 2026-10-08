Burdur'da KYK yurdunda toplu rahatsızlanma: 52 öğrenci hastaneye başvurdu

Olayın seyri:

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) öğrenim gören öğrencilerden 52 kişi, Merkez İlçe Safahat KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda dün akşam yemeğini takiben çeşitli zamanlarda bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı ve ateş şikayetleri yaşadı. Şikayetlerin başlaması üzerine 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ne başvurular yapıldı; bazı öğrenciler ambulansla, bazıları ise kendi imkanlarıyla Burdur Devlet Hastanesi acil servisine getirildi.

inceleme ve numune alma çalışmaları:

Burdur Valiliği açıklamasına göre, durumun bildirimiyle Gıda Tarım İl Müdürlüğü ekipleri yurt yemekhanesinden, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise su kaynaklarından mikrobiyolojik ve kimyasal analiz için numune aldı. Valilik ayrıca, bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında erken uyarı sistemi verilerinde gastroenterit vaka sayılarında artış olduğuna dikkat çekildiğini belirtti. Konuyla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış durumda.

öğrenci sağlığı ve yetkililerin açıklamaları:

Valilik açıklamasında, öğrencilere yerinde ilk değerlendirme ve semptomatik tedavi uygulandığı; genel durumlarının iyi olduğu bildirildi. Açıklamada, "Genel durumu iyi olan öğrencilerin ilk değerlendirmeleri yerinde yapılmış ve semptomatik tedavileri uygulanmıştır" denildi. 8 Ekim saat 19.30 itibarıyla acil servise başvuran 52 kişi arasında 30 kişinin tedavileri düzenlenerek taburcu edildi, tedbir amaçlı 9 kişinin servise yatışı yapıldı ve 9 kişinin tedavi ve takipleri devam etmektedir. Hastaların genel durumlarının iyi olduğu vurgulandı.

Olayla ilgili olarak yürütülen laboratuvar analizleri ve soruşturmalar sonuçlandıkça yetkililer ek bilgilendirme yapacak. Yurtta kalan öğrencilerin sağlık durumlarının izlenmesine devam ediliyor ve yetkililer hijyen ve beslenme kaynaklı risklerin tespitine odaklanmış durumda.

BURDUR'DA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ'NDE (MAKÜ) EĞİTİM GÖREN 52 ÖĞRENCİ, ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE BAŞVURDU.