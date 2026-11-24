Burdur'da 24 Kasım öğretmenler günü kutlaması

Burdur'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle anıldı. Gün, kent merkezindeki resmi törenlerle başladı ve toplumun farklı kesimlerinden katılımcıların yer aldığı programlarla devam etti.

çelenk sunma ve anma töreni:

Tören programı, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Meydanda Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Bu bölüm, günün resmi anma ritüelini oluşturdu.

salon programı ve öğrencilerin etkinlikleri:

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin tamamlanmasının ardından kutlamalar salonda düzenlenen programla sürdü. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı; devamında günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Program çerçevesinde öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler ve etkinlikler katılımcılara sunuldu, öğretmenlerin eğitime katkıları vurgulandı.

Gün, hem resmi anma hem de eğitim camiasının ve öğrencilerin bir araya geldiği organizasyonlarla tamamlandı; katılımcılar Öğretmenler Günü'nün önemine ilişkin mesajlarla programdan ayrıldı.

BURDUR’DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ, DÜZENLENEN TÖREN VE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI.