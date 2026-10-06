Burdur'da pancar kampanyası başladı: 640 bin ton işlenecek

kampanya törenle start aldı:

Burdur Şeker Fabrikası'nda 2026-2027 dönemi pancar alım kampanyası, Şeker Fabrikası Pancar Alım Sahası'nda düzenlenen törenle başladı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı, ilk pancarı getiren çiftçilere hediyeler verildi ve tören dua ile sonlandı. Kantar üzerindeki kurdele kesimiyle pancar alımı resmen başlatıldı.

hedeflenen üretim miktarları ve dağılımı:

Bu dönemde fabrikada işlenecek toplam pancar miktarı 640 bin ton olarak açıklandı. Hedefler arasında 87 bin ton kristal şeker, 30 bin ton melas ve 120 bin ton yaş pancar posası üretimi bulunuyor. Bu rakamlar kampanyanın üretim hedeflerini ve materyal dağılımını ortaya koyuyor.

işleyiş planı ve kampanya takvimi:

Burdur Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Zararsız açılış konuşmasında, üreticilerin 2026 yılında ürettikleri şeker pancarlarının, bölge şefliklerine bağlı 13 adet pancar alım merkezi aracılığıyla teslim alınarak fabrikaya sevk edileceğini bildirdi. Fabrikada pancar işlemeye 12 Ekim tarihinde başlanacak; üretim 24 saat, üç vardiya halinde yürütülecek ve ortalama günlük 5 bin 600 ton pancar işlenecek. Kampanyanın süresinin yaklaşık 114 gün olması planlanıyor.

BURDUR ŞEKER FABRİKASINDA 2026-2027 DÖNEMİ PANCAR ALIM KAMPANYASI DÜZENLENEN TÖRENLE BAŞLADI. İŞLENECEK 640 BİN TON ŞEKER PANCARINDAN BU DÖNEM 87 BİN TON KRİSTAL ŞEKER, 30 BİN TON MELAS, 120 BİN TON YAŞ PANCAR POSASI, ÜRETİMİ HEDEFLENİYOR.