Dolar 48,9764 +0,12%
Euro 55,7746 +0,06%
Bist 12.592,76 -2,38%
Altın Gram 6.552,18 -3,70%
EUR/USD 1,1387 -0,06%
Brent Petrol 98,05 +0,63%
--°

Burdur'da plakasız motosiklette şase ve motor numarası kazınmış çıktı

Burdur'da durdurulan plakasız motosikletin şase ve motor numaralarının kazındığı tespit edildi, sürücü A.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 18:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Burdur'da plakasız motosiklette şase ve motor numarası kazınmış çıktı

olayın yaşandığı yer ve zaman:

Olay, saat 17.30 sıralarında Burdur Çevre Yolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan ve plakası olmayan bir motosiklet, durumundan şüphelenen ekiplerce durduruldu.

polis müdahalesi ve tespit:

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından yapılan kontrollerde, motosiklet sürücüsünün kimlik ve araç bilgileri incelendi. Yapılan teknik ve görsel kontrolde motosikletin şase ve motor numarasının kazındığı belirlendi.

aracın muhafazası ve hukuki süreç:

Tespit sonrası motosiklet, detaylı inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı. Sürücü A.G. hakkında olayla ilgili adli işlem başlatıldı. Ayrıca, plakasız motosiklet çekici yardımıyla otoparka çekildi ve resmi soruşturmanın devam edeceği belirtildi.

Yetkililer, numara kazınması gibi durumların araçların tespit ve takip süreçlerini zorlaştırdığını, bu tür olaylarda yürütülen prosedürlerin hem belge incelemesini hem de teknik muayeneyi kapsadığını kaydetti.

Burdur’da plakasız şüpheli motosikletin şase ve motor numarası kazınmış çıktı

Burdur’da plakasız şüpheli motosikletin şase ve motor numarası kazınmış çıktı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sinop’ta motokuryenin kamyonete çarpma anı iş yerinin kamerasında
images

Salihli'de Taytan Işıklı Kavşağı'nda tır ve sepetli motosiklet çarpıştı: sürücü...
images

Tuzluca çarşısında arazi anlaşmazlığı büyüdü: sopalarla 3 kişi yaralandı
images

Derecik'te freni boşalan kum yüklü kamyonet yan yattı: sürücü yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan fon gündemini kabine sonrası etraflıca değerlendirdiklerini açıkladı

Sinop’ta motokuryenin kamyonete çarpma anı iş yerinin kamerasında

"Buraya uçak inmez" denilen İstanbul Havalimanı açıldığı günden beri rekordaki performansını sürdürüyor

Salihli'de Taytan Işıklı Kavşağı'nda tır ve sepetli motosiklet çarpıştı: sürücü yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi