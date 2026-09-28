Burdur'da plakasız motosiklette şase ve motor numarası kazınmış çıktı

olayın yaşandığı yer ve zaman:

Olay, saat 17.30 sıralarında Burdur Çevre Yolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan ve plakası olmayan bir motosiklet, durumundan şüphelenen ekiplerce durduruldu.

polis müdahalesi ve tespit:

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından yapılan kontrollerde, motosiklet sürücüsünün kimlik ve araç bilgileri incelendi. Yapılan teknik ve görsel kontrolde motosikletin şase ve motor numarasının kazındığı belirlendi.

aracın muhafazası ve hukuki süreç:

Tespit sonrası motosiklet, detaylı inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı. Sürücü A.G. hakkında olayla ilgili adli işlem başlatıldı. Ayrıca, plakasız motosiklet çekici yardımıyla otoparka çekildi ve resmi soruşturmanın devam edeceği belirtildi.

Yetkililer, numara kazınması gibi durumların araçların tespit ve takip süreçlerini zorlaştırdığını, bu tür olaylarda yürütülen prosedürlerin hem belge incelemesini hem de teknik muayeneyi kapsadığını kaydetti.

Burdur’da plakasız şüpheli motosikletin şase ve motor numarası kazınmış çıktı