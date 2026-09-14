Burdur'da sanal kumar ağına operasyon: hesaplarda 199 milyon liralık hareket saptandı

Operasyonun kapsamı:

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonları çerçevesinde, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı yürüten Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Burdur merkez, Bucak ve Çavdır ilçeleri ile Antalya'da ikamet ettiği belirlenen şüpheliler hakkında inceleme yaptı.

Mali tespitler ve dönem:

MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporlarının incelenmesi sonucu, soruşturma kapsamındaki hesapların 2023-2024 yılları ile 2026 yılının ocak-mart ayları arasındaki hareketliliğinde toplam 199.930.403,72 TL işlem hacmi tespit edildi. İncelemede, söz konusu hesapların yasa dışı bahis ve sanal kumar platformlarında kullanıldığı değerlendirilen transfer araçları olarak örgütsel bir yapı içinde işlev gördüğü belirlendi. Bu tespitler, faaliyetlerin sadece yerel ölçekli olmayıp hesaplar arasında sistematik para akışıyla yürütüldüğüne işaret ediyor.

Eş zamanlı operasyon ve ele geçirilen deliller:

Burdur ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda soruşturma kapsamında toplam 8 şüpheli hakkında işlem yürütüldü; bunlardan 5 şüpheli yakalandı, kalan 3 şüpheli firari