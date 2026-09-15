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Burdur'da Şentürk Sokak'ta çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Burdur'da Burç Mahallesi Şentürk Sokak'ta saat 10.30'da scooter ile çarpışan motosiklet sürücüsü N.A. yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:47

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 11:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Burdur'da Şentürk Sokak'ta çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

kaza anı ve araç bilgileri:

Kazanın, saat 10.30 sıralarında Burç Mahallesi Şentürk Sokak üzerinde meydana geldiği bildirildi. Edinilen bilgilere göre, 15 ABF 684 plakalı motosiklet ile bir scooter henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü N.A. yaralandı.

müdahale ve nakil:

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazazedeye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sürücü Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

soruşturma ve trafik tedbiri:

Kaza ile ilgili başlatılan incelemede çarpışmanın nedeni henüz belirlenemedi. Polis ekipleri olay yerinde delil ve ifade çalışması yürütürken, soruşturmanın sürdüğü ve olayla ilgili trafik yönlendirmelerinin yapıldığı kaydedildi.

BURDUR&#039;DA MEYDANA GELEN KAZADA SCOOTER İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

BURDUR'DA MEYDANA GELEN KAZADA SCOOTER İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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