Burdur'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Burdur'da tırla otomobilin çarpıştığı kaza

Kaza, saat 14.30 sıralarında Aydınlık Evler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.S. idaresindeki 15 DL 703 plakalı Tofaş marka otomobil ile S.T. yönetimindeki 68 DE 430 plakalı tır çarpıştı.

yaralananlar ve müdahale:

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu konumunda bulunan M.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

soruşturma başlatıldı:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BURDUR'DA OTOMOBİL İLE TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA OTOMOBİLDE BULUNAN 2 KİŞİ YARALANDI.