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Burdur'da yolda alev alan araç çevredeki otluğu kül etti

Yeşilova'da dün akşam seyir halindeki aracın alev alması sonucu çıkan yangın, yol kenarındaki kuru otlara sıçrayarak yaklaşık 2 bin metrekarelik alanı yaktı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Burdur'da yolda alev alan araç çevredeki otluğu kül etti

olayın gelişimi:

Yangın, dün akşam saatlerinde Burdur'un Yeşilova ilçesi Dereköy-Denizli kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Araçtan yükselen alevler kısa sürede yol kenarındaki kuru otlara sıçradı.

müdahale ve hasar:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla araçtaki alevler ve otluk alana yayılan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 bin metrekarelik otluk alan zarar görürken, alev alan araç da hurdaya döndü.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Henüz kesin bir tespit yapılmadı; olay yerindeki ilk müdahale ile yangının daha geniş bir alana yayılması önlendi.

BURDUR’UN YEŞİLOVA İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR ARACIN ALEV ALMASI SONUCU ÇIKAN YANGIN, YOL...

BURDUR’UN YEŞİLOVA İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR ARACIN ALEV ALMASI SONUCU ÇIKAN YANGIN, YOL KENARINDAKİ OTLUK ALANA SIÇRADI. YANGINDA YAKLAŞIK 2 BİN METREKARELİK ALAN ZARAR GÖRÜRKEN ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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