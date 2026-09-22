Burhan Kayatürk Patnos'ta Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları kapsamında talepleri dinledi

Patnos temaslarının özeti

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, "Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları" programı çerçevesinde Ağrı’nın Patnos ilçesine gelerek ilçe yönetimleri, esnaf ve vatandaşlarla bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Ziyaretlerde Kayatürk, yerel yönetimlerin yürüttüğü çalışmalar ve halkın önceliklerini yerinde dinledi.

Görüşme trafiği:

Programına AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı ziyaretiyle başlayan Kayatürk, teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek ilçede sürdürülen faaliyetler ve parti organizasyonlarının durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ardından Patnos Belediyesi yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştiren Kayatürk, belediyenin projeleri ve ilçenin altyapı ile hizmet ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Ziyaretleri arasında Dedeli Belediyesi de yer aldı ve burada yürütülen yerel çalışmalar ele alındı.

Saha temasları ve talepler:

İlçe merkezinde esnafla sokak sokak görüşen Kayatürk, iş yerlerini ziyaret ederek esnafın beklenti ve taleplerini dinledi. Esnafla yapılan sohbetlerde ilçenin ekonomik durumu, ticaret hayatının nabzı ve yerel hizmetlere yönelik beklentiler öne çıktı. Kayatürk, ziyaretlerin ardından vatandaşlarla buluşarak doğrudan geri bildirim aldı.

Program kapsamında ayrıca şehit aileleriyle görüşmeler yapan Kayatürk, ailelerin taleplerini ve beklentilerini dinledi; bu buluşmalar sırasında ailelerin hassasiyetlerine özen gösterildi. Görüşmelerde öne çıkan ihtiyaç ve taleplerin ilgili kuruluşlarla paylaşılacağı belirtildi.

Ziyaretler boyunca Kayatürk, hem teşkilat içi iletişimin güçlendirilmesine hem de yerel yönetimlerle koordinasyonun artırılmasına vurgu yaptı. İlçe ziyaretinin, Patnos’un önceliklerinin ve beklentilerinin merkezde tutulduğu bir katılımcı süreç olarak yürütüldüğü kaydedildi.

Kayatürk’ün Patnos programı, yerinde tespit ve doğrudan iletişim ağırlıklı bir çalışma olarak tamamlandı; ilçeden gelen taleplerin takip edileceği ifade edildi.

MİLLETVEKİLİ KAYATÜRK PATNOS’TA ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ