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Burhaniye meslek yüksekokulu’nda av turizmi ve sürdürülebilirlik ele alındı

Burhaniye Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen seminerde, av turizminin ekolojik, ekonomik ve sosyokültürel boyutları ile Kazdağları ekosistemi tartışıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:59

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Burhaniye meslek yüksekokulu’nda av turizmi ve sürdürülebilirlik ele alındı

Burhaniye meslek yüksekokulu’nda av turizmi semineri:

Burhaniye ilçesindeki Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen seminerde, Türkiye'de av turizminin farklı boyutları ele alındı. Etkinlikte Burhaniye MYO mezunu Nature Tour ve İliada Otel Kazdağları işletmecisi Önder Arslan konuşmacı olarak yer aldı.

Müdür Yrd. Öğr. Gör. İlhan Deveci koordinasyonunda gerçekleştirilen programda, doğal yaşam ve avlanma yönetimi, yerel ekonomi ve sürdürülebilirlik ile Kazdağları ekosistemi gibi başlıklar değerlendirildi.

Kazdağları ve sürdürülebilirlik perspektifi:

Seminerde konuşulan konular arasında Kazdağları'nın sahip olduğu doğal zenginlikler ve ekosistem özellikleri öne çıktı. Katılımcılar, turizm faaliyetlerinin doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda planlanmasının önemine vurgu yaptı.

Eğitim, araştırma ve bölgesel kalkınma ilişkisi:

Burhaniye MYO Müdürü Prof. Dr. Muammer Bezirgan, üniversite-sektör iş birliğinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Meslek yüksekokulları olarak temel hedeflerimizden biri, öğrencilerimizi sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirirken üniversitemizin bilgi birikimini bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak çalışmalarla buluşturmaktır. Av turizmi de ekonomik, çevresel ve sosyokültürel boyutlarıyla bilimsel açıdan incelenmesi gereken alanlardan biridir. Özellikle Kazdağları ve Edremit Körfezi’nin doğal zenginlikleri dikkate alındığında, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirlik ve doğal yaşamın korunması ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır"

Etkinlik, Prof. Dr. Muammer Bezirgan'ın Önder Arslan'a takdim ettiği teşekkür belgesi ile sona erdi.

BELGE TÖRENİ

BELGE TÖRENİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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