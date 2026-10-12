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Burhaniye Meslek Yüksekokulu'nda pazarlama ve reklamcılık bölümünün yeni yüzü Aslı Güngör

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye MYO'da Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanlığına Dr. Öğr. Üyesi Aslı Güngör atandı; müdür Prof. Dr. Muammer Bezirgan tebrik etti.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:58

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Burhaniye Meslek Yüksekokulu'nda pazarlama ve reklamcılık bölümünün yeni yüzü Aslı Güngör

Atama bildirimi

Balıkesir Üniversitesi bünyesindeki Burhaniye Meslek Yüksekokulu'nda Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanlığı görevine Dr. Öğr. Üyesi Aslı Güngör atandı. Görevlendirme, yüksekokul yönetimi tarafından resmen duyuruldu ve yeni bölüm başkanına görevinde başarı dilekleri iletildi.

Müdürün değerlendirmesi:

Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muammer Bezirgan, yapılan atamanın yüksekokulun genel gelişimi ve akademik kadro bakımından önemine vurgu yaptı. Bezirgan, "Balıkesir Üniversitemiz, akademik birikimi, eğitim kalitesi ve kurumsal yapısıyla her geçen gün gelişimini sürdürmektedir. Burhaniye Meslek Yüksekokulu olarak bizler de bu gelişime katkı sağlamak, eğitim kalitemizi daha ileriye taşımak ve öğrencilerimize daha nitelikli bir eğitim ortamı sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu süreçte akademik kadromuzun özverili çalışmaları ve üstlendiği sorumluluklar büyük önem taşımaktadır. Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanlığı görevini üstlenen Dr. Öğr. Üyesi Aslı Güngör’ün bilgi birikimi ve çalışmalarıyla bölümümüzün gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Takdim ve kapanış:

Yeni görevlendirme kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Aslı Güngör'e Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından isimlik takdim edildi. Tören, takdim ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

YENİ BÖLÜM BAŞKANI ATANDI

YENİ BÖLÜM BAŞKANI ATANDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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