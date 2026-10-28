Burhaniye'de 49 öğrencinin katıldığı cumhuriyet bisiklet turu

Burhaniye'de cumhuriyet bisiklet turu

Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Cumhuriyet Bisiklet Turu yoğun ilgi gördü. Etkinlik Kuva-yı Milliye Anıtı'nda yapılan toplu fotoğraf çekimi ile başladı ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

etkinliğin başlangıcı ve katılımcılar:

Tur, Nadir Tolun Ortaokulu'nda görevli öğretmen Altuğ Keskin öncülüğünde gerçekleştirildi. Etkinliğe 49 öğrenci katıldı ve öğrenciler tur boyunca büyük heyecan yaşadı.

ilçe milli eğitim müdürlüğünün açıklaması:

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı açıklamada, 'Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 103. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen ’Cumhuriyet Bisiklet Turu’ Kuva-yı Milliye Anıtı’nda toplu fotoğraf çekimi ile başladı. Nadir Tolun Ortaokulu’nda görevli öğretmenimiz Altuğ Keskin önderliğinde 49 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen tur Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi' sözlerine yer verdi.

TURA KATILAN ÖĞRENCİLER