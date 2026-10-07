Burhaniye’de amatör spor haftası sporu tabana yayma çağrısıyla başladı

Açılış töreni ve ilk vurgular:

Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası açılış programı ve çelenk sunma töreniyle başladı. Programa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, sporcular, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, İlçe Müdürü Aslan Alparslan ile sporcuların birlikte anıta çelenk sunmasıyla başladı. Sunumun ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe müdürünün amatör spor vurgusu:

Programda konuşan Aslan Alparslan, amatör sporun sadece müsabaka ve başarıdan ibaret olmadığını belirtti. Alparslan amatör sporun; sevgiyle, tutkuyla, dostluk ve fair-play ilkelerine bağlı kalarak yapılan bir anlayış olduğunu ifade etti.

Alparslan ayrıca sporun çocuklar ve gençlerin gelişimindeki rolüne dikkat çekti ve sporun disiplin, odaklanma, sorumluluk alma ve takım çalışması gibi değerleri kazandırdığını vurguladı. Erken yaşta sporla tanışan çocukların hayata karşı dirençli bireyler olarak yetiştiğinin altını çizdi.

Gösteriler, egzersizler ve haftanın programı:

Açılışta sağlıklı yaşamı öne çıkarmak amacıyla halkın katılımıyla egzersizler gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan sporcular ve vatandaşlar yapılan hareketlere eşlik etti ve sağlıklı yaşam mesajı paylaşıldı.

Burhaniye’de faaliyet gösteren farklı branşlardan sporcuların sunduğu gösteriler de yoğun ilgi çekti. Basketbol, masa tenisi, voleybol, judo ve cimnastik branşlarında hazırlanan mini gösteriler katılımcılardan beğeni topladı.

Programda ayrıca haftanın devamına ilişkin bilgiler verildi. 6-11 Ekim tarihleri arasında Atatürk Spor Salonu Yerleşkesinde basketbol, voleybol, cimnastik, judo ve masa tenisi branşlarında çeşitli sportif etkinlikler ve turnuvalar düzenleneceği duyuruldu. Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tüm vatandaşları etkinliklere katılmaya ve sporculara destek olmaya davet etti.

Amatör Spor Haftası'nın amacı, sporun birleştirici gücünü daha geniş kitlelere ulaştırmak ve ilçede sağlıklı, aktif bir yaşam kültürünün gelişmesine katkı sağlamaktır. Program, katılımcıların günün anısına toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

AMATÖR SPOR HAFTASI