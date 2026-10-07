Dolar 49,1943 +0,04%
Euro 55,0608 -0,52%
Bist 12.250,96 -1,00%
Altın Gram 6.581,96 -0,61%
EUR/USD 1,1189 -0,65%
Brent Petrol 100,90 +0,32%
--°

Burhaniye’de amatör spor haftası sporu tabana yayma çağrısıyla başladı

Burhaniye’deki açılış töreniyle başlayan Amatör Spor Haftası'nda İlçe Müdürü Aslan Alparslan amatör ruhu ve 6-11 Ekim etkinliklerini vurguladı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:07

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Burhaniye’de amatör spor haftası sporu tabana yayma çağrısıyla başladı

Açılış töreni ve ilk vurgular:

Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası açılış programı ve çelenk sunma töreniyle başladı. Programa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, sporcular, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, İlçe Müdürü Aslan Alparslan ile sporcuların birlikte anıta çelenk sunmasıyla başladı. Sunumun ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe müdürünün amatör spor vurgusu:

Programda konuşan Aslan Alparslan, amatör sporun sadece müsabaka ve başarıdan ibaret olmadığını belirtti. Alparslan amatör sporun; sevgiyle, tutkuyla, dostluk ve fair-play ilkelerine bağlı kalarak yapılan bir anlayış olduğunu ifade etti.

Alparslan ayrıca sporun çocuklar ve gençlerin gelişimindeki rolüne dikkat çekti ve sporun disiplin, odaklanma, sorumluluk alma ve takım çalışması gibi değerleri kazandırdığını vurguladı. Erken yaşta sporla tanışan çocukların hayata karşı dirençli bireyler olarak yetiştiğinin altını çizdi.

Gösteriler, egzersizler ve haftanın programı:

Açılışta sağlıklı yaşamı öne çıkarmak amacıyla halkın katılımıyla egzersizler gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan sporcular ve vatandaşlar yapılan hareketlere eşlik etti ve sağlıklı yaşam mesajı paylaşıldı.

Burhaniye’de faaliyet gösteren farklı branşlardan sporcuların sunduğu gösteriler de yoğun ilgi çekti. Basketbol, masa tenisi, voleybol, judo ve cimnastik branşlarında hazırlanan mini gösteriler katılımcılardan beğeni topladı.

Programda ayrıca haftanın devamına ilişkin bilgiler verildi. 6-11 Ekim tarihleri arasında Atatürk Spor Salonu Yerleşkesinde basketbol, voleybol, cimnastik, judo ve masa tenisi branşlarında çeşitli sportif etkinlikler ve turnuvalar düzenleneceği duyuruldu. Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tüm vatandaşları etkinliklere katılmaya ve sporculara destek olmaya davet etti.

Amatör Spor Haftası'nın amacı, sporun birleştirici gücünü daha geniş kitlelere ulaştırmak ve ilçede sağlıklı, aktif bir yaşam kültürünün gelişmesine katkı sağlamaktır. Program, katılımcıların günün anısına toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

AMATÖR SPOR HAFTASI

AMATÖR SPOR HAFTASI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gençlik hayali Atina'da gerçeğe dönüştü: 50 yıllık Beşiktaş tutkusu buluştu
images

Alaşehirli gençlerin Polonya başarısı: uzay modellerinde iki altınla Türkiye'ye...
images

Denizli Basket'ten avrupa zaferi
images

Polioyu yenip raketle dünya kürsüsüne çıkan Adanalı sporcu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bilecik İnhisar'da devrilen araç: sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu

Ardahan'da tarlada bulunan ölü ineğin etrafında toplanan kurt sürüsünün görüntüleri

Yemeksepeti kuryeleri 'gör beni' çağrısıyla sokak kedilerine dikkat çekti

diyarbakır'da kesilmesi planlanan parmak multidisipliner tedaviyle korundu

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi