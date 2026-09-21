Burhaniye'de atık yangını ahıra sıçrayınca mahallede paniğe yol açtı

Burhaniye'de ahır çevresinde başlayan yangın kontrol altına alındı

Burhaniye ilçesinin Memiş Mahallesi Amerikalı Bahçe Küme Evleri mevkisinde, bir ahırın yanında biriken katı atıkların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yoğun duman ve alevler kısa sürede çevreye yayılarak mahallede panik oluşturdu.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Olay yerine sevk edilen Balıkesir İtfaiyesi Burhaniye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Müdahale sırasında bölgede alevlerin ahıra sirayet ettiği tespit edildi. Yangına toplam 3 araç ve 7 personel ile müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Söndürme ve soğutma çalışmaları sırasında çevredeki yapılar ve olası can kaybı riskine karşı tedbirler alındı.

Olayın nedeni ve soruşturma:

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Yapılacak teknik inceleme sonucunda yangının kesin çıkış sebebi belirlenecek ve gerekli adli veya idari işlemler takip edilecek.

Yerel sakinler, olay sırasında hızla yayılan duman nedeniyle tedirginlik yaşadıklarını belirtirken, itfaiyenin zamanında müdahalesinin daha büyük bir hasarı önlediği vurgulandı.

AHIR YANGINI