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Burhaniye'de cadde üzerinde aniden alevlenen otomobil çevreye sıçramadan söndürüldü

Burhaniye'de cadde üzerinde alev alan otomobil, Balıkesir itfaiyesinin hızlı müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü; araçta hasar oluştu.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Burhaniye'de cadde üzerinde aniden alevlenen otomobil çevreye sıçramadan söndürüldü

Burhaniye'de cadde üzerinde araç yangını kontrol altına alındı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde cadde üzerinde seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Kısa sürede araç tümüyle alev ve yoğun dumanla kaplandı; çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ekipler alarma geçti.

müdahale ve olay yeri çalışması:

İhbar üzerine adrese sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, olay yerine 1 itfaiye aracı ve 4 personelle intikal etti. Ekipler, yangına köpük ve tazyikli suyla müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

İtfaiyenin koordineli ve hızlı çalışması sayesinde yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Müdahalenin ardından yürütülen soğutma çalışmalarıyla risk tamamen ortadan kaldırıldı.

hasar ve ilk tespitler:

Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Olayda araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyla ilgili ilk tespitler henüz netleşmedi.

Olayla ilgili bilgiler, itfaiye raporları doğrultusunda kayıt altına alındı; bölgedeki güvenlik ve trafik akışı kısa süreli aksamalara rağmen normale döndü.

BALIKESİR’İN BURHANİYE İLÇESİNDE CADDE ÜZERİNDE ANİDEN ALEV ALAN OTOMOBİL, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

BALIKESİR’İN BURHANİYE İLÇESİNDE CADDE ÜZERİNDE ANİDEN ALEV ALAN OTOMOBİL, İTFAİYE EKİPLERİNİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE ÇEVREDEKİ BİNALARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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