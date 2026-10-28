Burhaniye'de cumhuriyet için çelenkler Atatürk anıtında buluştu

Törenin ayrıntıları:

Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Cumali Atilla, Garnizon Komutanı Yarbay Mert Altuğ ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile çok sayıda daire müdürü, öğretmen, öğrenci ve vatandaş katıldı.

Çelenk sunumu ve anma:

Programa Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı adına çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunulması ile başlandı. Sunumların tamamlanmasının ardından katılımcılar, Atatürk önünde saygı duruşunda bulundu ve tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.

Katılım ve temsil:

Tören, resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri ile eğitim camiasının ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte sorumlular sırasıyla çelenklerin sunumunu yaparken, tören programı sakin ve düzenli bir şekilde tamamlandı.

Çelenk sunma töreni, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının başlangıç etkinlikleri arasında yer aldı ve ilçe genelinde düzenlenen diğer programlara zemin hazırladı.

ÇELENK SUNMA TÖRENİ