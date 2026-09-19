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Burhaniye'de gazilerin günü saygı ve anma töreni

19 Eylül Gaziler Günü, Burhaniye Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlarla Atatürk anıtı önünde saygıyla kutlandı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:04

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

Burhaniye'de gazilerin günü saygı ve anma töreni

törende neler yaşandı:

19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verilen Gazilik unvanının anıldığı 19 Eylül Gaziler Günü, Burhaniye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Tören, ilçedeki resmi erkân, gaziler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Programa katılanlar arasında Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, İlçe Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mert Altuğ, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mustafa Topçu, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Cezaevi Komutanı Üsteğmen Engin Demir, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İlçe Koordinatörü Murat Yazgan, gaziler, Belediye Meclis Üyesi Muharrem Keskün, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

çelenk sunumu ve saygı duruşu:

Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı adına konulan çelenkler Atatürk Anıtı'na sunuldu. Çelenk sunumunun ardından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ebediyete intikal eden gazilerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

anma konuşmaları ve kültürel etkinlikler:

Törende Kıbrıs Gazisi Nurettin Çınar, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaparak gaziliğin ve vatan hizmetinin önemine vurgu yaptı. Program kapsamında bir ilkokul öğrencisi de Gaziler Günü'ne özel şiirini okudu; etkinlikler duygulu anlara sahne oldu.

Tören, resmi görev sahipleriyle gazilerin bir araya gelerek geçmişteki fedakârlıkları anması ve geleceğe dönük birlik mesajlarıyla son buldu. Katılımcılar anma töreninin, gazilerin hatırlanması ve toplumun birlik duygusunun güçlendirilmesi açısından önemine dikkat çekti.

19 EYLÜL 1921’DE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TARAFINDAN BÜYÜK ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’E...

19 EYLÜL 1921’DE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TARAFINDAN BÜYÜK ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’E "MAREŞALLİK" RÜTBESİ İLE "GAZİLİK" UNVANININ VERİLDİĞİ TARİH OLAN 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ, BURHANİYE CUMHURİYET MEYDANI’NDA DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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