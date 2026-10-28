Burhaniye'de gençlerin cumhuriyet coşkusu sporla taçlandı

Cumhuriyet kupası finali ve ödül töreni gerçekleştirildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Cumhuriyet Kupası Turnuvası, voleybol finali ve ödül töreniyle tamamlandı. Turnuva süresince farklı branşlarda mücadele eden genç sporcular, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törenle emeklerinin karşılığını aldı.

Turnuva süreci ve final maçı:

Yaklaşık bir hafta süren karşılaşmaların finalinde, Atatürk Spor Salonu'nda Hasan Akın Anadolu Lisesi ile Ayşe Akpınar Meslek Lisesi karşılaştı. Finali, Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Garnizon Komutanı Yarbay Mert Altuğ, Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Erdil ve çeşitli daire müdürleri salonda izledi. Organizasyonu Burhaniye İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü yürüttü.

Gençlik ve Spor Müdürü'nün mesajı:

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, törende yaptığı konuşmada gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine vurgu yaptı. Alparslan, "Sayın Kaymakamım, değerli daire amirlerimiz, kıymetli öğretmenler, sevgili gençler ve çok değerli Burhaniyeliler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın gururunu ve coşkusunu, Burhaniye’mizde bir hafta boyunca büyük bir heyecana sahne olan spor müsabakalarıyla hep birlikte yaşadık. Bugün, bu coşkuyu taçlandırdığımız ödül törenimizde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor; hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün \"Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur\" sözünden aldığımız ilhamla, gençlerimizin sadece zihnen değil, bedenen de güçlü bireyler olarak yetişmesi için çalışıyoruz. Bir hafta boyunca basketbol, voleybol, masa tenisi ve atletizm branşlarında ter döken yüzlerce gencimiz; sahalarda sadece galibiyet için değil, dostluğun, kardeşliğin ve fair-play ruhunun en güzel örneklerini sergiledi. Mücadele eden tüm sporcularımızı, onları çalıştıran değerli öğretmenlerimizi ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Dereceye girenler ve ödüller:

Turnuva sonuçlarına göre voleybolda Ayşe Akpınar Meslek Lisesi birinci, Hasan Akın Anadolu Lisesi ikinci, Celal Toraman Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Masa tenisi kızlarda birinciliği Nuralayn Gökgöz, ikinciliği Elif Gündüz, üçüncülüğü Ummuhan Nisa Demirtaş elde etti. Erkeklerde ise birinci Batuhan Balaban, ikinci Kerem Buğra Cengiz, üçüncü Özgür Deniz Kaya oldu.

Koşu branşında kızlarda dereceye girenler Esmanur Turhan (birinci), Reyhan Boladan (ikinci) ve Yağmur Başlak (üçüncü) olurken; erkeklerde Eymen Kılıç birinci, Hamza Karataş ikinci, Yüksel Ciya Güngör ise üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara başarı belgesi, madalya ve kupaları tören kapsamında Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mert Altuğ, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mustafa Topçu ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Bora Zihni tarafından takdim edildi.

Tören sonunda İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, sporculara başarı dileklerinde bulunarak organizasyonun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti; gençlere sporun birleştirici ve geliştirici rolünü yaşatma çağrısında bulundu.

KAYMAKAM ÖDÜL VERDİ