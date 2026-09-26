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Burhaniye'de görev değişimi: koordinatör Yazgan mesleki sorumlulukları nedeniyle ayrıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye Koordinatörü Murat Yazgan, mimarlık mesleğinden kaynaklanan iş yükü nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurdu.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Burhaniye'de görev değişimi: koordinatör Yazgan mesleki sorumlulukları nedeniyle ayrıldı

Ayrılma gerekçesi:

Murat Yazgan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye Koordinatörlüğü görevinden, mimarlık mesleğinden kaynaklanan artan iş yükü ve üstlenmesi gereken sorumluluklar nedeniyle ayrıldığını açıkladı. Yazgan kararını sosyal medya üzerinden duyurarak görevi süresince yürüttüğü çalışmaların arkasında durduğunu, ancak mesleki yükümlülüklerin zaman içinde öncelik kazandığını belirtti.

Bölgedeki yansımalar:

Burhaniye ve Körfez bölgesinde görev yaptığı dönemde tanınan Yazgan’ın ayrılık kararı, bölgedeki çevresi ve kendisini tanıyan vatandaşlar arasında gündem oluşturdu. Yerel aktörler ve vatandaşlar, koordinatörlüğün yürütülmesinde görülen süreklilik ihtiyacını ve bu tür görev değişimlerinin hizmet akışına etkilerini tartışıyor.

Yazgan'ın açıklaması:

Yazgan, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti: "Mimarlık mesleğimden kaynaklı iş yüküm ve sorumluluklarım nedeniyle bugüne kadar büyük bir özveriyle yürüttüğüm Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye Koordinatörlüğü görevimden ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım. Bu süreç boyunca desteklerini ve güvenini esirgemeyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın’a ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Balıkesir ve Burhaniye sevdamız her zaman baki olduğundan; bundan sonraki süreçte de elimden gelen her türlü katkıyı aynı gönül bağıyla sunacağımı ifade etmek isterim. Sevgi ve saygılarımla"

Yazgan mesajında ayrıca Balıkesir ile sürdürülen gönül bağına vurgu yaparak, ayrılık sonrası da bölgeye katkı sunmaya devam edeceğini belirtti. Açıklamada adı geçen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Akın ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ifadeleri öne çıktı.

Görev değişiminin ardından koordinatörlük rolünün nasıl doldurulacağı ve hizmet akışının nasıl sürdürüleceğine ilişkin sürecin, ilgili kurumlar tarafından yürütüleceği bekleniyor.

MURAT YAZGAN

MURAT YAZGAN

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

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