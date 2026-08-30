Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,9042 -0,56%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Burhaniye'de Ören Mahallesi'nde Bedri Alkan'ın lokma hayrı ilgi gördü

Burhaniye Ören Mahallesi'nde düzenlenen lokma hayrında yaklaşık 700 kişiye lokma dağıtıldı; hayra katılanlar ve düzenleyici Bedri Alkan teşekkür etti.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Burhaniye'de Ören Mahallesi'nde Bedri Alkan'ın lokma hayrı ilgi gördü

Burhaniye'de lokma geleneği örende sürdü

Burhaniye ilçesinde her gün bir caddede veya cami önünde gerçekleştirilen lokma hayrı geleneği devam etti. Dün Ören Mahallesi'nde düzenlenen etkinliği Bedri Alkan üstlendi; mahalle sakinleri ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar organizasyona ilgi gösterdi.

etkinlik detayları:

Ören Mahallesi Eczacı Rasim Caddesi'ndeki çamlık alanında gerçekleşen hayırda, organizasyon kapsamında yaklaşık 700 kişiye lokma ikram edildi. Vatandaşlar dağıtım sırasında kuyruk oluşturdu; hazırlık ve dağıtım süreci düzenli bir şekilde yürütüldü. Düzenleyici Bedri Alkan, katılanlara teşekkür ederek destek verenlere minnettarlığını dile getirdi.

katılımcıların değerlendirmesi:

Kahraman Atabay da etkinliğe katıldığını belirterek, "Bu gün de Bedri dayımızın hayrına katıldık. Allah, hayırlarını kabul etsin" dedi. Yerel kaynaklar, lokma hayırlarının ilçede geleneksel olarak sürdürüldüğünü ve toplumun ihtiyaç ve paylaşım duygusunu pekiştirdiğini vurguladı.

Organizasyonun ardından sorumlular, benzer etkinliklerin planlandığı caddelerde ve cami önlerinde devam edeceğini belirtti ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

LOKMA SIRASI

LOKMA SIRASI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli'de zafer coşkusu valilik önünde buluştu
images

Sincan park’ta rap coşkusu: Sagopa Kajmer konseri ve yöresel buluşma
images

İki ülkenin ezgisi: Pakistan'dan 30 ağustos'a özel video
images

Alanya'da 30 ağustos törenlerinde birlik ve saygı ön plandaydı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yunuseli'nde zafer coşkusu havacılık şöleniyle gökyüzüne taşındı

Samsun'da narkotik ekiplerinin operasyonunda 16 bin 865 sentetik ecza ele geçirildi

Hakkari'de çatıda mahsur kalan işçi güvenli şekilde kurtarıldı

Huzurevinden cumhuriyete: 30 Ağustos coşkusu her yaştan kalpte

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor