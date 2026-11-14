Burhaniye'de otopark sıkıntısı derinleşiyor: çözüm çağrısı

Burhaniye'de otopark sıkıntısının boyutu:

Burhaniye'de artan araç sayısı ve sınırlı otopark alanları ilçe merkezinde günlük yaşamı zorlaştırıyor. Eski hastane yeri gibi geçici çözümler yoğun talebi karşılamakta zorlanıyor; düzensiz park eden araçlar alanın verimli kullanılmasını engelliyor.

Güner Özdemir, sorunun yerel halkı etkilediğini vurguladı ve şunları söyledi: "Eski hastane yeri otopark olarak kullanılıyor. Çok sayıda sürücü buradan yararlanıyor. Ancak, bazı dikkatsiz sürücüler otoparkı girilmez hale sokuyor. Buna çözüm bulunsa iyi olacak. Bir de burası yağışlı havalarda çok çamur oluyor. Mıcır dökülmeli".

eski otogar çalışmaları ve çözüm beklentileri:

Belediyenin Eski Otogarda başlattığı otopark çalışmaları sürücüler tarafından olumlu karşılandı; bu adım, kısa vadede rahatlama sağlayabileceği yönünde değerlendiriliyor. Ancak başta eski hastane alanı olmak üzere mevcut otoparkların düzenlenmesi için ek önlemler gerektiği belirtiliyor.

Sürücüler ve mahalle sakinleri, alanlara mıcır dökülmesi, yönlendirme işaretleri, düzenli çizgiler ve denetim gibi uygulamaların hayata geçirilmesini istiyor. Bu tür müdahaleler, özellikle yağışlı havalarda ortaya çıkan çamur sorununu azaltabilir ve otoparkların kullanılabilirliğini artırabilir.

Yetkililerden gelen talepler arasında kalıcı düzenleme, trafik işaretlemesi ve düzenli kontrol uygulamaları yer alıyor; ilçe genelinde benzer adımların atılması bekleniyor.

GÜNER ÖZDEMİR