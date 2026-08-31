Burhaniye’de Özgür Kanatlar Halk Bandosu 30 Ağustos’ta coşkuyu yükseltti

Özgür Kanatlar 23. gösterisini Burhaniye’de gerçekleştirdi

Burhaniye ilçesinde, Beden Eğitimi Öğretmeni Özgür Aras öncülüğünde 8 yıl önce kurulan Özgür Kanatlar Halk Bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında sahne alarak törenlere renk kattı. Farklı yaş ve meslek gruplarından üyelerin yer aldığı bando, ilçede düzenlenen fener alayları ve sabah törenlerinde yoğun ilgiyle karşılandı.

resmî törenlerdeki rolleri:

Bando, 30 Ağustos sabahı Cumhuriyet meydanı tören alanında ve aynı gece Orjan Sitesi fener alayında görev yaptı. Topluluk, etkinliklerde çaldığı marşlar ve düzenli yürüyüş performansıyla vatandaşlardan büyük alkış aldı. Gösterinin ardından Kaymakam Cumali Atilla ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, bando üyelerine teşekkür etti ve şef Özgür Aras’a bir teşekkür plaketi sundu.

şefin kutlama mesajı:

Özgür Kanatlar Halk Bandosu şefi Özgür Aras, ekip olarak 23. gösterilerini gerçekleştirdiklerini belirterek 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en güçlü ve coşkulu şekilde kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Aras, halkın gösterdiği ilgi ve sevginin kendileri için paha biçilemez olduğunu vurgulayarak, destek verenlere teşekkür etti.

Aras, ayrıca plaket ve katılım belgeleriyle kendilerini onurlandıran Kaymakam Cumali Atilla ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Mesajında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti için mücadele eden kahramanların saygı ve minnetle anıldığını belirtti ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kutlu olmasını diledi.

Topluluk, yerel kutlamalarda sergilediği disiplinli görünüm ve halkla kurduğu temas sayesinde Burhaniye’deki törenlerin atmosferine katkı sağladı; gösteri, katılımcılardan ve protokolden övgü aldı.

ÖZGÜR KANATLAR BANDOSU