Burhaniye'de seracılara yüzde 75 hibe ile marul üretimini güçlendirme adımı

dağıtım programı ve proje kapsamı:

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde seracılık faaliyetleri büyürken, üreticilere yönelik devlet destekleri sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında ve Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Seralar Marul Fidesiyle Destekleniyor Projesi ile üreticilere %75 hibeli 300 bin 300 adet marul fidesi sağlandı.

yerel uygulama ve katılımcılar:

Dağıtım programı Burhaniye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü alanında gerçekleştirildi. Programa İlçe Müdürü Kezban Köse, ilçe müdürlüğü teknik personeli ve üreticiler katıldı. İlçe Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada dağıtılan fidelerin üreticilerimize hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunuldu. Toprağı bereketle buluşturan, üretime değer katan tüm çiftçilerimizi desteklemek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz ifadelerine yer verildi.

Yerel yetkililer, dağıtımın seracılık kapasitesini güçlendirmeye ve üretim maliyetlerini hafifletmeye katkı sunacağını; bu şekilde küçük ve orta ölçekli sera işletmelerinin sezon verimliliğinin artmasının hedeflendiğini vurguladı. Uygulama, üreticilerin başlangıç maliyetlerini düşürerek marul üretiminde sürekliliği teşvik etmeyi amaçlıyor.

MARUL FİDESİ DAĞITIMI