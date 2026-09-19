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Burhaniye'de seracılara yüzde 75 hibe ile marul üretimini güçlendirme adımı

TAKE projesi kapsamında Balıkesir'de yürütülen destekle Burhaniye üreticilerine yüzde 75 hibeli 300.300 marul fidesi dağıtıldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Burhaniye'de seracılara yüzde 75 hibe ile marul üretimini güçlendirme adımı

dağıtım programı ve proje kapsamı:

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde seracılık faaliyetleri büyürken, üreticilere yönelik devlet destekleri sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında ve Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Seralar Marul Fidesiyle Destekleniyor Projesi ile üreticilere %75 hibeli 300 bin 300 adet marul fidesi sağlandı.

yerel uygulama ve katılımcılar:

Dağıtım programı Burhaniye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü alanında gerçekleştirildi. Programa İlçe Müdürü Kezban Köse, ilçe müdürlüğü teknik personeli ve üreticiler katıldı. İlçe Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada dağıtılan fidelerin üreticilerimize hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunuldu. Toprağı bereketle buluşturan, üretime değer katan tüm çiftçilerimizi desteklemek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz ifadelerine yer verildi.

Yerel yetkililer, dağıtımın seracılık kapasitesini güçlendirmeye ve üretim maliyetlerini hafifletmeye katkı sunacağını; bu şekilde küçük ve orta ölçekli sera işletmelerinin sezon verimliliğinin artmasının hedeflendiğini vurguladı. Uygulama, üreticilerin başlangıç maliyetlerini düşürerek marul üretiminde sürekliliği teşvik etmeyi amaçlıyor.

MARUL FİDESİ DAĞITIMI

MARUL FİDESİ DAĞITIMI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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