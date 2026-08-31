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Burhaniye'de şölen ruhuyla toplu sünnet geleneği sürdürüldü

Burhaniye'de Ayaklı Mesire Alanı'nda düzenlenen sünnet şöleninde 10 çocuk çeyrek altın ve hediye paketleriyle sevindirildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Burhaniye'de şölen ruhuyla toplu sünnet geleneği sürdürüldü

Burhaniye'de sünnet şöleni

Burhaniye Belediyesi'nce Ayaklı Mesire Alanı'nda düzenlenen geleneksel toplu sünnet şöleni yoğun ilgi gördü. Etkinlikte dini programın ardından çocuklara yönelik eğlenceler ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Tören ve etkinlikler:

Tören öncesinde din görevlileri Kur'an ve Mevlit okudu. Ardından çocuklar için palyaço gösterileri, oyunlar ve çeşitli eğlence programları sunuldu. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler törende velileri kutlayarak, etkinliği geleneksel hale getirdiklerini dile getirdi ve sponsorların desteğine vurgu yaptı.

Hediyeler ve katılımcılar:

Bu yıl başvuru yapan 10 çocuk için her birine birer çeyrek altın ve hediye paketi takdim edildi. Hediyeler; Ali Kemal Deveciler, Yeni Parti Burhaniye İlçe Başkanı Aylin Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcıları Ayten Tuna ve Tamer Midilli, Tarık Erdil ile Belediye Meclis Üyeleri Muharrem Keskün ve Çiğdem Karasakal Avcu ile Ören Mahallesi Muhtarı İlker Kurt tarafından verildi. Başkan Deveciler sponsorlara teşekkür ederek toplu sünnet geleneğinin devam edeceğini söyledi.

Şölende çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de programdan memnun ayrıldı.

HEDİYE TAKDİMİ

HEDİYE TAKDİMİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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