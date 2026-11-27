Burhaniye'de veda:

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in 93 yaşındaki annesi Meryem Deveciler hayatını kaybetti. Aile yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı tören, ilçede derin üzüntüye yol açtı.

cenaze namazını Müftü Tüfekçioğlu kıldırdı:

Kocacamide düzenlenen cenaze namazını Müftü Mehmet Tüfekçioğlu kıldırdı. Törene Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Yeni Parti Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ile CHP İl Başkanı Dr. Fikret Şahin ve yüzlerce vatandaş katıldı.

taziyeler ve defin:

Cami avlusunda taziyeleri başkan Ali Kemal Deveciler, kardeşi Birol Deveciler ile enişteleri İsa Bolal ve torun Mehmet Deveciler kabul etti. Cenaze namazının ardından Meryem Deveciler, Geriş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene katılanlar ve ilçedeki yurttaşlar, sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı. Aileye baş sağlığı dilekleri iletilirken, Burhaniye kamuoyunda merhumeye yönelik duygusal bir veda gerçekleşti.

BAŞKAN DEVECİLER TAZİYELERİ KABUL ETTİ