Burhaniye'de yeni dönem: Çiğdem Avcu ilçe başkanı seçildi

Kongre sonuçları:

Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yeni Parti ilçe kongresinde meclis üyesi Çiğdem Avcu ilçe başkanı seçildi. Yarışta Şerif Bakır ve Selma Öztürk de aday olarak yer aldı.

Katılım ve oy dağılımı:

Kongrede 1.073 üye oy kullandı, 3 oy geçersiz sayıldı. Oylama sonucunda Çiğdem Avcu 728, Selma Öztürk 329 ve Şerif Bakır 13 oy aldı.

Katılımcılar ve tebrikler:

Kongreye Yeni Parti İl Başkanı Erden Köybaşı, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Başkan Yardımcısı Tarık Erdil de katıldı. Seçimi kazanan Çiğdem Avcu partililere teşekkür etti; çok sayıda partili Avcu'yu kutladı.

Avcu'nun göreve gelmesiyle ilçe teşkilatı yeni bir döneme girerken, partinin yerel çalışmalarına odaklanması bekleniyor.

ÇİĞDEM AVCU'YU KUTTADILAR