Burhaniye'de Yörük Türkmen Derneği'nden ilçe millî eğitim müdürüne ziyaret
Burhaniye'de Yörük Türkmen Derneği Başkanı Mehmet Poyraz ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Millî Eğitim Müdürü Bora Zihni'yi makamında ziyaret etti.
ziyaretin içeriği:
Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede dernek heyeti, Müdür Zihni'ye Burhaniye'ye sunduğu katkılar ve gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı nezaket ve takdir ifadeleriyle sürdü.
müdürün değerlendirmesi:
Müdür Bora Zihni, konuklarını makamında ağırlayarak ikramlarda bulundu ve dernek üyelerine çalışmalarında başarı ve kolaylık diledi. Görüşme, yerel iş birliğini güçlendirme niyetiyle sonlandı.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİLER
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