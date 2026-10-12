Burhaniye'de zeytin işleme tesisinde gece yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytin işleme ve depolama amacıyla kullanılan iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 02.47'de gelen ihbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 3 araç ve 9 personel sevk edildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Ekipler, olay yerine ulaştığında tek katlı müstakil binanın yoğun alev ve duman altında olduğunu belirledi. İtfaiye ekipleri kısa sürede organize olup tesisteki alevlere müdahale etti, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme sonrası bölgede soğutma ve güvenlik çalışmaları gerçekleştirildi ve muhtemel yeniden alevlenmelere karşı önlemler alındı.

Hasar ve soruşturma:

Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış sebebine ilişkin söz konusu alanda teknik ve idari inceleme başlattı; olayla ilgili bulguların netleşmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

BALIKESİR’İN BURHANİYE İLÇESİNDE ZEYTİN İŞLEME VE DEPOLAMA AMACIYLA KULLANILAN İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.