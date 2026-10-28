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Burhaniye'den Celal Toramanlı öğrenciler çevre yarışmasında il ikinciliği kazandı

Burhaniye Celal Toraman Anadolu Lisesi öğrencileri, Bakanlığın ortaöğretim yarışması 'Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Bilgi Yarışması'nda Balıkesir ikincisi oldu; ödüllerini Selehattin Kal verdi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 17:44

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Burhaniye'den Celal Toramanlı öğrenciler çevre yarışmasında il ikinciliği kazandı

Yarışma ve ödül töreni:

Balıkesir'de düzenlenen Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Bilgi Yarışması il finalinde Burhaniye Celal Toraman Anadolu Lisesi öğrencileri önemli bir başarı elde ederek il ikinciliğini kazandı. Başarılı ekip, ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal'ın elinden aldı ve ilçeye döndüğünde büyük takdir topladı.

Okul ve ilçe yönetiminin tebrikleri:

Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, yarışmada ikinci olan öğrencileri ve öğretmenleri kutlayarak, Bakanlığın ortaöğretim öğrencilerine yönelik düzenlediği bu tür yarışmaların çevre bilinci ve bilimsel düşünceyi desteklediğini vurguladı. Zihni, öğrencilerin elde ettiği başarının ilçenin gururu olduğunu belirtti ve başarılarının devamını diledi.

Ödül töreni ve yarışma süreci, öğrencilerin çevre konusundaki bilgi seviyelerini pekiştirmesinin yanı sıra ekip çalışması ve araştırma becerilerini de ortaya koydu. İl düzeyinde sağlanan bu derece, okulun profilini güçlendirirken çevre eğitiminin yerel düzeydeki önemine dikkat çekti.

Celal Toraman Anadolu Lisesi'nin başarısı, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin hazırlık sürecindeki emeğinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi. İl ve ilçe milli eğitim yetkililerinin ödüllendirme törenindeki katılımı, gençlerin çevre alanındaki faaliyetlerinin teşvik edilmesine yönelik mesaj verdi.

Sonuç olarak, Burhaniye'den çıkan bu ekip, Balıkesir genelinde elde ettikleri ikincilikle ilçeye gurur yaşattı; çevre bilincini artırmayı amaçlayan yarışmaların eğitim sürecindeki rolü bir kez daha öne çıktı.

BAŞARILI ÖĞRENCİLER

BAŞARILI ÖĞRENCİLER

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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