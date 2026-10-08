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Burkay'dan Matlı'ya tebrik: BTSO'da yeni dönemde birlik ve büyüme vurgusu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda 13 yıllık dönemi tamamlayan İbrahim Burkay, yeni başkan Özer Matlı'yı tebrik ederek başarı ve destek diledi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 20:41

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 20:44

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EDİTÖR: Berk Doğan

Burkay'dan Matlı'ya tebrik: BTSO'da yeni dönemde birlik ve büyüme vurgusu

BTSO'da görev teslimi ve yeni döneme ilk mesajlar

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) 13 yıllık başkanlık dönemini tamamlayan İbrahim Burkay, görevini devreden isim olarak yeni başkan Özer Matlı'yı tebrik etti. Meclis ve Divan seçimlerinin ardından bir araya gelen iki isim, seçim sürecini ve BTSO'nun önceliklerini değerlendirdi.

seçimin değerlendirilmesi:

Burkay, 137 yıllık kurumda sürecin olumlu geçtiğini belirterek, '137 yıllık Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda demokrasi şöleni yaşadık. Hem yönetim kurulu hem de meclis başkanlığı divanını oluşturan seçimimizi gerçekleştirdik. Seçimin Bursa ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı. Yönetim Kurulu Başkanlığı seçiminde Özer Matlı'nın listesinin kazandığını vurgulayan Burkay, yeni yönetime iyi temennilerini iletti.

13 yıllık dönem boyunca hayata geçirilen projelere dikkat çeken Burkay, '13 yıldır burada birçok hizmeti ve projeyi hayata geçirdik. Bunlar arasında sadece Bursa değil, Türkiye için de yapmış olduğumuz projeler var' diyerek, bu çalışmaların yeni dönemde de devam edeceğine inandığını belirtti. Burkay sözlerini 'Allah yar ve yardımcısı olsun' diyerek tamamladı.

yeni yönetimin öncelikleri ve kent hedefleri:

BTSO'nun yeni Başkanı Özer Matlı ise seçim sürecinin geride kaldığını, değişimin doğal olduğunu fakat kurumun temel ve ana değerlerinin korunacağını söyledi: 'Bir seçim süreci yaşadık. Bir değişimin her zaman olabileceğini söyledik. Ama ana değerler ve kurumun değerleri hiçbir zaman değişmez.'

Matlı, Bursa'nın tarihî ve ekonomik gücüne işaret ederek kent için birlikte çalışma çağrısı yaptı: 'Bu şehir büyük ve Osmanlı’ya başkentlik yapmış bir şehirdir. Bursa ekonomisi büyümeye devam edecek. Bu şehri büyütmeye el birliği ile devam edeceğiz. Hepimiz için hayırlı olsun.'

Her iki yöneticinin de ortak mesajı, seçim sürecinin tamamlanmasının ardından kurumun sürekliliği ve kentin ekonomik büyümesine odaklanılması oldu.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI&#039;NDA (BTSO) 13 YILLIK BAŞKANLIK DÖNEMİNİ TAMAMLAYAN İBRAHİM BURKAY...

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI'NDA (BTSO) 13 YILLIK BAŞKANLIK DÖNEMİNİ TAMAMLAYAN İBRAHİM BURKAY, YENİ BAŞKAN ÖZER MATLI'YI TEBRİK EDEREK, YENİ DÖNEMDE BAŞARILAR DİLEDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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