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Bursa 700. yılında asırlık lezzetlerini uluslararası sahneye taşıdı

Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali, 'Fetheden Lezzetler' temasıyla 165 stant ve 50 bin m² alanda Bursa'nın asırlık lezzetlerini yüz binlerce ziyaretçiyle buluşturdu.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 18:08

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 18:15

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bursa 700. yılında asırlık lezzetlerini uluslararası sahneye taşıdı

festivalin öne çıkanları:

Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Fetheden Lezzetler" temasıyla Merinos Park'ta düzenlendi. Etkinlik, 50 bin metrekarelik alanda konumlanan ve toplam 165 stanttan oluşan yerleşkesiyle yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Festival, üç gün süresince panel ve söyleşilerden lezzet atölyelerine; yarışmalardan film gösterimlerine, konserlerden gastro sahnelere kadar geniş bir program sundu.

program ve sahne etkinlikleri:

Festival ana sahnesinde gerçekleştirilen etkinliklerde toplam 20 mutfak şovu yapıldı. Şef Arda Türkmen "Fetheden Tarifler" sunumu, Şef Danilo Zanna ise "Coğrafi İşaretli Ürünlerle Füzyon" başlıklı gösterisiyle izleyiciyle buluştu. Ünlü sunucu Pelin Çift moderatörlüğünde düzenlenen "Bursa Esnaf Lokantalarında Osmanlı Yemek Kültürü İzleri" oturumunda, şehrin köklü işletme temsilcileri Bursa mutfağının tarihsel izlerini aktardı.

Program çerçevesinde oyuncular Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak da Bursa sokak lezzetlerine dair bir söyleşi gerçekleştirdi. Akşam konserlerinde Irmak Arıcı, Turgay Başyayla, Menteşeli Cengiz, Şef Aysel Gürel & Gastro Müzik Korosu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası sahne aldı. Festival boyunca ayrıca 'Alternatif Sahne' ve 'Çocuk Etkinlik Alanı' gibi mekânlarda ziyaretçilere yönelik atölye, spor ve kültür etkinlikleri düzenlendi.

coğrafi işaretler, uluslararası katılım ve gelecek hedefleri:

Festival alanında oluşturulan Coğrafi İşaretli Yöresel Lezzetler Alanı (Yeşil Sokak ve Beyaz Sokak), Ulusal Lezzetler Alanı (Kırmızı Sokak) ve Bursa Üreten Kadınlar Sokağı'nda şehrin tescilli ürünleri ziyaretçilere sunuldu. Gastronomi etkinliğine kardeş şehirlerden de geniş katılım oldu: KKTC Lefkoşa, Belarus Mogilev, Bulgaristan Pleven, Mestanlı ve Veliko Tırnovo, Bosna-Hersek Saraybosna, Çin Ningbo, Tataristan Kazan, Moldova Çadır Lunga, Kosova Priştine, Ukrayna Vinitsa ve Sırbistan Novi Pazar heyetleri Lezzet Atölyesi kapsamında kendi yörelerine ait yemekleri ikram etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, festivalin sadece bir gastronomi etkinliği olmadığını; aynı zamanda şehrin tarihini, kültürünü ve kuşaklar arası mirasını temsil ettiğini vurguladı. Biba, festivalin bu yılki temasının Bursa'nın fethinin 700. yılı dikkate alınarak belirlendiğini, gelecekte ise etkinliğin katılımını artırıp şehrin geneline yayarak uluslararası kimliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Ayrıca festivalde tespit edilen eksiklikler ve geliştirilecek noktalar üzerinden hazırlıkların sürdüğünü; altıncı festivalin daha geniş katılımla daha renkli görüntülere sahne olacağını belirtti.

Festivalde kurulan 'Yarışma Alanı' ve 'Fetheden Lezzetler Platosu' gibi bölümler ziyaretçilere hem tadım hem de geleneksel el sanatları tanıtımı sundu. Organizasyonun planlanmasında katkı verenlere, emek verenlere ve festivali ziyaret eden halka teşekkür edildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, BU YIL ‘FETHEDEN LEZZETLER’ TEMASIYLA...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, BU YIL ‘FETHEDEN LEZZETLER’ TEMASIYLA DÜZENLENEN ULUSLARARASI 5. BURSA GASTRONOMİ FESTİVALİ İLE BURSA’NIN ASIRLIK LEZZETLERİNİN ULUSLARARASI SAHNEYE TAŞINDIĞINI BELİRTTİ. GENİŞ KAPSAMLI BİR PLANLAMA DAHİLİNDE ORGANİZE EDİLEN FESTİVALİN ŞEHRİN ÖZGÜN LEZZETLERİNİN TANITIMINA KATKI SAĞLADIĞINI VURGULAYAN BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, "BURSA’MIZIN KÖKLÜ LEZZET MİRASININ SERGİLENDİĞİ FESTİVALİMİZİN ALTINCISI DAHA RENKLİ VE GÜZEL GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLACAK" DEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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