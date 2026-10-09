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bursa bölge devlet senfoni orkestrası yeni sezonunu uludağ premium sponsorluğunda açtı

BBDSO, 8 Ekim'de Gürer Aykal yönetiminde, Valeriy Sokolov'un Sibelius yorumu eşliğinde 2026-2027 sezonunu Uludağ Premium sponsorluğunda açtı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:54

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

bursa bölge devlet senfoni orkestrası yeni sezonunu uludağ premium sponsorluğunda açtı

Sezonun görkemli başlangıcı:

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 2026-2027 sanat sezonunu 8 Ekim Perşembe akşamı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi-Merinos Osmangazi Salonu’nda gerçekleştirdiği açılış konseriyle başlattı. Konseri, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetirken, solo performansı ödüllü keman virtüözü Valeriy Sokolov üstlendi. Açılış, orkestranın yeni sezon programına davet niteliğindeydi.

Konserde öne çıkan eserler ve solist:

Açılış programında, Sokolov’un yorumuyla J. Sibelius’un ünlü Keman Konçertosu büyük beğeni topladı. Orkestranın ses rengi ve Aykal’ın yönetimi, eserin lirizmi ile teknik güçlüklerini dengeli biçimde ortaya koydu. Konserde ayrıca E. Elgar’ın Enigma Varyasyonları ve O. Respighi’nin 3 Numaralı Antik Danslar Suit’i seslendirildi; bu eserler, orkestranın geniş dinamik skalasını ve tarihsel repertuvar yorumundaki titizliğini gösterdi.

Yeni sezonda program yaklaşımı:

BBDSO, bu sezon da her perşembe akşamı düzenlenecek konserlerle Bursalı dinleyicilere ulaşıyor. Kurumsal açıklamaya göre sezon boyunca seçkin repertuar ve uluslararası sanatçı konuklar aracılığıyla çok sesli müziğin zengin parçaları izleyiciyle buluşacak. Açılış gecesine, Bursa Filarmoni Derneği Başkanı Mehdi Kamruz ile birlikte Uludağ İçecek Stratejik Planlama Direktörü ve Fransa’nın Bursa Fahri Konsolosu Nuri Cem Erbak ve annesi Hülya Erbak da katıldı.

Uludağ Premium'un kültür desteği:

Uludağ İçecek Türk A.Ş., Uludağ Premium markasıyla 2010 yılından bu yana Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru olarak orkestraya kesintisiz destek veriyor. Bu iş birliği sayesinde 170’den fazla canlı eser kaydı gerçekleştirildi ve kayıtlar YouTube üzerinden yayınlanıyor. Ayrıca eserlerden seçmeler, TRT Radyo 3 ve TRT FM üzerinden her çarşamba saat 09.00’da dinleyiciyle buluşuyor.

Uludağ İçecek, kültür ve sanatın toplumları bir arada tutan bir değer olduğuna vurgu yaparak, merhum Prof. Dr. Ayhan Kızıl’ın mirasını sürdürdüklerini ve Bursa’nın sanatla özdeşleşmesi hedefiyle desteğe devam edeceklerini belirtti. Bu ortaklık, çok sesli müziğin yalnızca konser salonlarında değil, genç nesillere de ulaşmasını sağlıyor.

BURSA BÖLGE DEVLET SENFONİ ORKESTRASI (BBDSO), 2026-2027 SANAT SEZONUNA &quot;ULUDAĞ PREMİUM&quot; ANA...

BURSA BÖLGE DEVLET SENFONİ ORKESTRASI (BBDSO), 2026-2027 SANAT SEZONUNA "ULUDAĞ PREMİUM" ANA SPONSORLUĞUNDA GÖRKEMLİ BİR AÇILIŞ KONSERİYLE BAŞLADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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